ONLARDA POLİS OLABİLECEK

"Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. POMEM'lere artık önlisans mezunları da başvuruda bulunabilecek.

POMEM'de eğitim süresinin 6 aydan 4 aya indirilmesini içeren yönetmelik değişikliği geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikte "POMEM'lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az 6 aydır." ifadesindeki "6 ay" ibaresi de "4 ay" olarak düzenlenmişti.

Mülakat sınav komisyonu, birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde emniyet müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi ve Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşacak.(Haber Merkezi)

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