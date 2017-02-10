Malatya Vali Yardımcısı Abdul Kadir Duran, Malatya’da yılsonuna kadar 61 bin 506 öğrenciye toplam 2 milyon 955 bin 880 adet süt dağıtımı yapılacağını kaydetti. Vali Yardımcısı Duran, “Amacımız, öğrencilere süt içme alışkanlığı kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle sağlıklı gelişmelerini sağlamaktır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ‘Okul Sütü’ ve ‘Kuru Üzüm’ dağıtım töreni Malatya’da da gerçekleştirildi. Battalgazi Şehit Murat Doğru İlkokulu’nda düzenlenen törene Malatya Vali Yardımcısı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Turan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, Battalgazi ilçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul idarecileri ve öğretmenleri katıldı. Programda ilk açıklamayı Malatya Vali Yardımcısı Abdul Kadir Duran yaptı.

Vali Yardımcısı Duran, Malatya’da resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı, ilkokul öğrencilerine 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılının ikinci yarısından itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün süt dağıtımı yapılacağını söyledi.

3 BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Süt dağıtımındaki amacı da dile getiren Vali Yardımcısı Duran, “Bu programı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumlarının katılımıyla yürüteceğiz. İlimizde program kapsamında 406 okul olup, yılsonuna kadar 61 bin 506 öğrenciye toplam 2 milyon 955 bin 880 adet süt dağıtımı yapılacak. Süt dağıtımı ile amacımız, öğrencilere, süt içme alışkanlığı kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle sağlıklı gelişmelerini sağlamaktır” şeklinde konuştu.







MUTLU SARIGÜL