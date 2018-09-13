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Okullar pazartesi açılacak

Okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü açılacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak.

Okullar pazartesi açılacak

Okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü açılacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:07
Okullar pazartesi açılacak

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da, öğrenciler 17 Eylül 2018'de açılacak.  Anaokulu ve ilkokulu birinci sınıf öğrencilerin uyum eğitimi pazartesi günü başlamıştı.

MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, 17 Eylül 2018 eğitim-öğretim yılının başlayacağı hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

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