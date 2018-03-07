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OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milyonlarca öğrenci internet üzerinden 2018 okullar ne zaman kapanıyor, okullar ne zaman yaz tatiline girecek, 2018 yaz tatili ne zaman ve 2018 yılı resmi tatil günleri gibi aramalar yapıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milyonlarca öğrenci internet üzerinden 2018 okullar ne zaman kapanıyor, okullar ne zaman yaz tatiline girecek, 2018 yaz tatili ne zaman ve 2018 yılı resmi tatil günleri gibi aramalar yapıyor.

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 11:50
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2017-2018 ikinci dönem sınavlarının başlamasıyla birlikte öğrenciler ile velilerinin merakla araştırdığı "Okullar ne zaman kapanacak?" konusu oldukça merak ediliyor. Malatya’da da öğrenci ve veliler bu soruyu merak ederken Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı eğitim öğretim takvimine göre okulların ne zaman kapanacağı belli oldu.

Öğrenciler ve öğretmenler için 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak ve yaz tatili serüveni başlayacak. 8 Haziran'da başlayan yaz tatili, 10 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılına geçilmesiyle son bulacak.

2018 YILI RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLER?

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
-30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil”  busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Okullar Ne Zaman KapanıyorYaz Tatili
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