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Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

Havaların ısınması ve Ramazan ayı ile birlikte ‘okullar ne zaman kapanacak?’ sorusu da sıkça sorulmaya başlandı.

Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

Havaların ısınması ve Ramazan ayı ile birlikte ‘okullar ne zaman kapanacak?’ sorusu da sıkça sorulmaya başlandı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:24
Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

Okulların kapanmasını dört gözle bekleyen öğrenciler okulların kapanış tarihini sorguluyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ilk ve orta öğretimlerine devam eden milyonlarca öğrenci okulların kapanacağı tarihi merak ediyor

18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatilinde 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı.

Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde karne alacak ve yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline girecek.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYaz Tatili
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