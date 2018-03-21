OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK ?

Yaz tatili planları yapmak isteyen öğrenciler ve veliler 2018'de karneleri alıp okulların yaz tatiline gireceği tarihi iple çekiyor. Peki, okullar ne zaman kapacak, 2018'de okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

2017-2018 eğiitim öğretim yılının bitmesine az bir zaman kala öğrenciler karnelerin dağıtılıp okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının ardından dinlenmek isteyen milyonlarca öğrenci ve veli 2018 okulların tatil edileceği tarihi öğrenmek için araştırıyor. Öğrenciler kadar veliler de okulların yaz tatiline gireceği zamanı aratıyor. Tatil planları yapmak isteyen öğrenciler ve veliler, okullar ne zaman kapacak? 2018 yaz tatili ne zaman başlayacak? sorularının cevabını öğrenmek istiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yayınlananan okulların kapanacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK?

Hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erdi. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak. busabahmalatya.com