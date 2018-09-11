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Okula uyum haftası başladı

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı, uyum haftası kapsamında, bazı sınıfların eğitimiyle başladı. 1 hafta süren uyum haftasında ilkokula yeni başlayan öğrencilerin, okul kaygılarını gidermesi ve okul ortamına alışması sağlanıyor.

Okula uyum haftası başladı

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı, uyum haftası kapsamında, bazı sınıfların eğitimiyle başladı. 1 hafta süren uyum haftasında ilkokula yeni başlayan öğrencilerin, okul kaygılarını gidermesi ve okul ortamına alışması sağlanıyor.

11 Eylül 2018 Salı 11:28
Okula uyum haftası başladı

Türkiye’de ilk kez 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında uygulanan uyum haftasında, ilkokul heyecanını yaşayan binlerce çocuğa, 1 hafta boyunca öğretmenleri tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çocuklar öğretmenleriyle tanıştı

Malatya’da da yüzlerce çocuk, dün ilkokula yeni başlamanın heyecanını yaşadı. Anneleriyle birlikte sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, kendilerine 4 yıl boyunca eğitim verecek öğretmenleriyle tanıştı. Anaokulu ve 1’inci sınıf düzeyinde öğrenim görecek çocuk ve ailelerin heyecanı görülmeye değerdi. Okula ilk kez başlayan bazı öğrenciler, annelerinden ayrılmak istemedi. Uyum kapsamı süresince, ilkokul öğrencileri, 1 hafta boyunca 2 saat eğitim görecek.

AİLELER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Evlatlarının ilk gün heyecanına ortak olan aileler de düşüncelerini dile getirdi. Bazı aileler, yaşadıkları atmosferin duygusuna kapılıp gözyaşlarını tutamadı. “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugün ilk kez çocuklarımız okul hayatına başlayacak. Okuldaki tüm öğretmenlerimiz sabah öğrencilerini sürprizle karşıladı. Bu da bizi çok mutlu etti. Anaokulu sınıfından sonra ilkokula yazılan çocukların birbiriyle çabuk kaynaştığını görünce mutlu olduk” ortak görüşünü dile getiren aileler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tüm Türkiye’ye hayır getirmesini diledi. (Haber Merkezi–İHA) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Okula Uyum Haftası
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