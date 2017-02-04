Eğitim fakültelerinden mezun oldukları halde kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atananlar şubat ayı içerisinde atama bekliyorlar. Kendi mesleklerini icra etmek isteyen öğretmenler hakkında BUSABAH’a konuşan Eksen Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan, KPSS’ye girmiş fakat yetersiz öğretmen ataması nedeniyle diğer devlet memurluklarına yine KPSS puanıyla atanan binlerce öğretmen olduğunu hatırlattı.

ÖĞRETMENLER HAKLARINI KULLANMAK İSTİYOR

Öğretmenlerin en doğal olan haklarını kullanmak istediklerini belirten Akdoğan, “Bu öğretmenlerimiz asıl görevleri olan öğretmenlik mesleğini icra etmek istemektedirler. Zaten üç aşağı beş yukarı kadrolu öğretmenlerle aynı maaşı almaktadırlar. Diğer devlet memurluğu kadrolarında çalışan öğretmen adayları görüldüğü gibi maaş kaygısı yüzünden değil emek verdikleri, mezun oldukları eğitim fakültelerinden öğretmen olup yurdum öğrencilerine faydalı olmak, çok sevdiklerin öğretmenlik mesleğini icra etmek için en doğal haklarını kullanmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLER MECLİSE 30 BİN DİLEKÇE GÖNDERMİŞ

Öğretmen mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Akdoğan, “Sayıları 10 binleri geçen bu öğretmen adayları çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Örneğin meclise 30 bin dilekçe göndermiş, çeşitli yerlerle görüşmüşlerdir. Yine bu öğretmen adayları da bize sürekli bu mağduriyetlerinin giderilip giderilmeyeceğini sormaktadırlar. Hükümetin bu konuya bir açıklık getirmesi bu durumda olan öğretmen adaylarımızın mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile beş bin dershane öğretmeni KPSS şartı aranmaksızın kadrolu öğretmenliğe atanmıştır. Fakat aynı uygulama diğer devlet memurluğu kadrolarında bulunan ve KPSS ile atanmış öğretmen adaylarına uygulanmamıştır” ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYET GİDERİLMEYE BAŞLANDI

“Hükümet Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit ve gazi yakını olan devlet memurları için yakın geçmişte bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarmış, yukarıda bahsettiğimiz mağduriyete benzer bir mağduriyeti gidermeye başlamıştır” diyen Akdoğan, şunları belirtti:

“Aynı kanunun biraz daha düzenlenerek mağdur olan öğretmenlerimizi de kapsayacak şekilde bir defaya mahsus yeniden çıkarılmalıdır. Bahsi geçen kanun ise 23.12.2016 tarihli ve 291927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve Cumhurbaşkanımızca onaylanarak Bakanlar Kurulunca 2016/9507 sayılı kararla yürürlüğe konulan: ‘Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilecekler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 6. maddesine eklenen geçici 3’ün 3’ü fıkrasında ‘ İhraz etmiş bulundukları unvanların atandıkları kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut kadro ve pozisyonlarında olmaması halinde ilgililer, asli memurluğa atandıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere diğer kanunlarda yer alan herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanabilirler.’ Yine Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ‘...naklen atama başvurularını atanmak istedikleri unvan için gerekli şartları taşımaları halinde ivedilikle işleme alarak sonuçlandırılır’ denilmektedir.”

EĞİTİM MEZUNLAR ÖĞRETMENLİĞE GEÇİRİLMELİ

Öğretmenlerin en kısa sürede öğrencileriyle buluşturulması gerektiğini söyleyen Akdoğan, “Görüldüğü gibi aynı kanunda yapılacak bir değişiklikle 657’ ye tabi olan adaylıkları kalkmış, Eğitim Fakültesi mezunları, mezuniyetlerine esas olan öğretmenlik mesleğine geçirilmelidir. Böylece 100 binden fazla öğretmen açığı bulunan MEB’in-maliyeye maddi bir külfet getirilmeden- öğretmen ihtiyacının bir kısmı karşılanabilir ve böylelikle bu mağduriyet de giderilmiş olur. Ayrıca MEB’de ilk atamanın ne zaman yapılacağı ve ne kadar öğretmenin atanacağı konusunda atanmayı bekleyen öğretmen adaylarımız bilgilendirilmeli ve bu öğretmenlerimiz de en kısa sürede öğrencileri ile buluşturulmalıdır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL