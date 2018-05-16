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Öğretmenleri yazdı, öğrenciler oynadı

Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Şenol Turhan'ın yazdığı ve okulun öğrencilerinin oynadığı 'Mechu-Lu Fail' isimli tiyatro oyununu sahnelemek için öğrenci ve öğretmenler büyük  emek verdi. 

Öğretmenleri yazdı, öğrenciler oynadı

Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Şenol Turhan'ın yazdığı ve okulun öğrencilerinin oynadığı 'Mechu-Lu Fail' isimli tiyatro oyununu sahnelemek için öğrenci ve öğretmenler büyük  emek verdi. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:14
Öğretmenleri yazdı, öğrenciler oynadı

Öğrenciler tarafında sahnelenen  'Mechu-Lu Fail' isimli tiyatro oyunu Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Tiyatro Salonu’nda oynandı. Kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği oyun büyük beğeni topladı.

Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Şenol Turhan ve tiyatro oyununa can veren öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Okul müdürü Bilen Gürbüz, yaptığı açıklama oynanan bu oyunda Suriyeli öğrencilerin de rol aldığını, bu yüzden kaynaşmanın da üst seviyede gerçekleştiğini belirti. Gürbüz, okullarında kültür sanat etkinliklerine önem verdiklerini kaydetti.
busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTiyatroYeşilyurt Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
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