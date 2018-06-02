‘Öğretmenin dilinden’ projesi tanıtıldı

Kentteki bir çok öğretmenin seslendirdiği türküler izleyenlerden büyük beğeni aldı. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ve AR-GE Birimi tarafından hazırlanan ‘Öğretmenin dilinden’ projesi tamamlandı. Malatya yöresine ait 3 eserin öğretmenler tarafından seslendirildiği klipte Malatya türküleri ile halk müziği kültürünün tanıtılması, korunması, yaygınlaştırılması ve yaşatılması amaçlanıyor. Müziğin önemini vurgulamak ve bu konuda dinleyicilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ‘Öğretmen dilinden’ projesini şimdiden binlerce kişi izledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın koordinatörlüğünde yapımı tamamlanan projede, bir çok öğretmen ve öğrenci yer aldı. İl genelindeki okullar ve eğitim merkezlerinde geçen klip sosyal medyada yayımlandığı andan itibaren ilgiyle karşılandı.