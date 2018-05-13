Öğrencilerin örnek davranışı

Malatya Gevher Nesibe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor” projesi başlatıldı.

HİJYENİK BAKIM KONUSUNDA AİLELER BİLGİLENDİRİLDİ

Proje hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Necip Katı, “Ziyaretler kapsamında, gidilen ailelere çeşitli hediyeler götürüldü. Öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yaşlı hastaların tansiyonları ölçülüp yüksek tansiyon hakkında bilgilendirme yapıldı. Hijyenik bakım konusunda ailelere bilgilendirme yapıldı. Dizlerinden ameliyat olan yaşlı hastaya uygulamalı olarak egzersizler gösterildi. Yaşlıların sağlıklı beslenmesi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Yine okulumuz Kültür ve Edebiyat Kulübü ile Satranç Kulübü öğrenci ve öğretmenleri de projeye destek verdi. Çocuklu ailelere okuma alışkanlığı kazandırma yöntemlerinden söz edilerek kitap okumanın önemi belirtildi. Çocuklara çeşitli kitaplar armağan edildi. Yine ailelere ve Yeşilyurt Engelliler Derneğine satranç takımları armağan ederek ailelere satranç oynamanın kuralları öğretildi” şeklinde konuştu.

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