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Öğrencilerin hayalleri resimlere yansıdı

Malatya Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu tarafından yıl sonu sergisi açıldı.  Sergide öğrenciler yaptıkları fotoğrafları görücüye çıkardı.

Öğrencilerin hayalleri resimlere yansıdı

Malatya Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu tarafından yıl sonu sergisi açıldı.  Sergide öğrenciler yaptıkları fotoğrafları görücüye çıkardı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:19
Öğrencilerin hayalleri resimlere yansıdı

Okul bahçesinde açılan sergi Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi Müdürü Serdar Canlı, Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu Müdürü Necati Ataoğlu, Müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin el emeği göz nuru sergisinde son derece başarılı çalışmalar bulunduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri kutladı. Kalay, “Bugün burada öğrencilerimizin bir yıl boyunca diğer derslerinin yanı sıra üstün gayretle yaptıkları çeşitli resim ve el işinden oluşan sergisinin açılışını yaptık. Bu çalışmalar öğrencilerimizin sosyal açıdan daha da başarılı olmaları hususunda büyük önem taşıyor. Ben bir kez daha emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Serginin, Malatya’mıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

ÇOCUKLAR BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Resim Öğretmeni Songül Bitlis ise öğrencilerle birlikte bir yıllık çalışmanın sonunda güzel eserlerin ortaya çıktığını belirterek, “Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çocukların resim yapmasının hayal dünyası ve farkındalıklarını geliştirmesi önemli. Sanatla ilgili faaliyetlerde bulunan öğrencilerin eğitim başarıları da artıyor. Farkındalık ve düşüne dünyaları gelişiyor. Çocuklar bu yolla kendilerini ifade etmeyi, iletişim becerilerini de geliştiriyor. Öğrencilerimiz, birçok konuda çok güzel eserler ortaya çıkardılar. Ben hepsini kutluyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFeyzullah Taşkınsoy OrtaokuluRESİM SERGİSİ
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