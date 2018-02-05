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Öğrencilere kuru üzüm dağıttı 

Darende’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılının 2. dönemi bugün okullarda çalınan ilk ders ziliyle birlikte başlarken Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ders başı yapan öğrencilere kuru üzüm dağıttı. 

Öğrencilere kuru üzüm dağıttı 

Darende’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılının 2. dönemi bugün okullarda çalınan ilk ders ziliyle birlikte başlarken Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ders başı yapan öğrencilere kuru üzüm dağıttı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 17:52
Öğrencilere kuru üzüm dağıttı 

Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Zengince, öğrencilere ve öğretmenlere yeni dönemde başarılar diledi.
Zengince, “Vatanımızın ve milletimizin geleceği sizin gayretlerinize ve başarılarınıza bağlı. İnşallah azmederek, isteyerek, çalışarak istediğiniz yerlere gelirsiniz. Devletimiz ve milletimiz için faydalı bireyler olursunuz. Sizleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Yeni öğretim döneminin hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ise, “Darende eğitimde oldukça yol aldı ama yeterli değil. Her geçen gün bu çıtayı yükseltmeliyiz. Bunu başaracak kadroya sahibiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kaymakam Zengince öğrencilere kuru üzüm dağıttı.

İHA

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Darende2. DönemDarende Kaymakamı Enver Hakan Zengince
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