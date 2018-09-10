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Öğrencilere büyük kolaylık

Çağın teknolojisinin eğitim alanına yansımasında büyük rol oynayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, derslerin ünitelerine ait yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel tüm ders materyallerini "Anadolum eKampüs" aracılığıyla öğrencilerin kullanımına sunuyor.

Öğrencilere büyük kolaylık

Çağın teknolojisinin eğitim alanına yansımasında büyük rol oynayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, derslerin ünitelerine ait yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel tüm ders materyallerini "Anadolum eKampüs" aracılığıyla öğrencilerin kullanımına sunuyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:49
Öğrencilere büyük kolaylık

Türk yükseköğretim sisteminde birçok ilklere ve yeniliklere imza atan ve milyonlarca mezun-öğrencisi ile dünyanın mega üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, güçlü teknik altyapısı, üretken insan kaynağı, farklı bakış açısı, kullanıcı odaklı anlayışı ve kendini sürekli yenileyerek uyguladığı uzaktan öğretim sistemi ile de öne çıkıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Anadolum eKampüs ile hayallerinin peşinde giden tüm öğrencilere gündelik hayatın koşuşturmacası içerisinde işte, evde, toplu taşımada ve diğer pek çok alanda öğrenme fırsatı sunuyor. Anadolum eKampüs içerisinde bulundurduğu ünite özetlerinin 15 dakikalık videoları, kısa sesli özetler, bölümün diğer öğrencileriyle iletişim halinde olunabilecek eKantin ve Sorularla Öğrenelim uygulaması ile zamanı değerli kılıyor.

Anadolum eKampüs deneyimini yaşamak isteyenler için oluşturulan test hesabına erişimin kullanıcı adı ve şifre olarak 'anadolum' bilgileriyle çalışma platformunda inceleme yapabilecekleri kaydediliyor. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
öğrenciAçıköğretim
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