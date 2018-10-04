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Öğrencilerden öğrenim kredisi isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada 1500 liraya yükseltme kararı aldık” açıklamasını değerlendiren öğrenciler, miktarın iyi olduğunu ifade ettiler. Bazı öğrenciler ise öğrenim kredisi borcunun geri alınmasını istemiyor.

Öğrencilerden öğrenim kredisi isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada 1500 liraya yükseltme kararı aldık” açıklamasını değerlendiren öğrenciler, miktarın iyi olduğunu ifade ettiler. Bazı öğrenciler ise öğrenim kredisi borcunun geri alınmasını istemiyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:59
Öğrencilerden öğrenim kredisi isteği

Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada 1500 liraya yükseltme kararı aldık” demesini değerlendiren öğrenciler, BUSABAH gazetesine konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu müjdesinin önemli olduğunu ifade eden Mustafa Doğan isimli öğrenci, kendisinin de burslu okuduğunu kaydetti.

Doğan, “Ben de İnönü Üniversitesinde okuyorum. Keşke de bu yıl için de geçerli olsaydı. Öğrenci için iyi para. Allah devletimize zeval vermesi” dedi.

KOLAYLIK SAĞLANMASINI İSTİYORUM

Öğrenin kredisi için de yetkililerden destek isteyen Ali Koç isimli öğrenci ise, “Ben öğrenin kredisi aldım. 4. sınıftayım. Bu yıl okulum bittikten sonra, iş sahibi olur muyum diye düşünüyorum. Bunun için ben devletimizden öğrenim kredileri için de bir kolaylık sağlamalarını istiyorum. Zaten zengin olan öğrenciler, geri ödeyeceği parayı almazlar. Ben bundan dolayı öğrenim kredisi geri alınmasın istiyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
öğrenim KredisiMustafa Doğan
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