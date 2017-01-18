18 Ocak 2017 Çarşamba

Öğrencilerden anlamlı davranış

Öğrenciler kendi harçlıklarından Yetimler Kervanına bağışta bulunuyor

18 Ocak 2017 Çarşamba 19:47
Öğrencilerden anlamlı davranış
  Malatya Özel Yeni Hamle Temel Lisesi öğrencileri Malatya’da yetimlere yönelik faaliyet gösteren ‘Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bağışta bulunarak anlamlı bir davranış sergiledi. 
  Özel Yeni Hamle Temel Lisesinde okuyan öğrenciler, her hafta kendi harçlıklarından biriktirdikleri parayı rehber öğretmenleri ve okul idarecileri aracılığıyla ‘Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ulaştırıyor.
  Her ay düzenli olarak yardımda bulunan Yeni Hamle Temel Lisesi öğrencileri bu sayede hem yardımlaşmanın değerini yaşayarak öğreniyor hem de birçok ailenin temel ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunuyor.
  Konuyla alakalı olarak Özel Yeni Hamle Temel Lisesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada anlamlı davranışlarından dolayı öğrenciler tebrik edilirken Özel Yeni Hamle Temel Lisesi olarak kendilerinin de ellerinden geldiği kadar derneğe yardımda bulundukları ifade edildi.
İHA
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