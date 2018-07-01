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Öğrenciler YKS’de ter döktü

Üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınav sistemi YKS'nin oturumları yapıldı. Malatya birçok okulda gerçekleştirilen sınavda öğrenciler ter dökerken veliler de dışarıda Kur’an okuyarak dua etti.

Öğrenciler YKS’de ter döktü

Üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınav sistemi YKS'nin oturumları yapıldı. Malatya birçok okulda gerçekleştirilen sınavda öğrenciler ter dökerken veliler de dışarıda Kur’an okuyarak dua etti.

01 Temmuz 2018 Pazar 18:17
Öğrenciler YKS’de ter döktü

Binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek olan YGS, Malatya’da da sorunsuz tamamlandı. İl genelinde güvenlik güçleri, sınavın huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi adına gerekli önlemleri alırken öğrenciler sınava girecekleri okula saatler öncesinden geldi. Saat 10.15 itibariyle sınava başladı. Saat 12.15’e kadar süren YKS’de öğrenciler gelecekleri için ter dökerken velilerde okul bahçesinde çocuklarının başarılı olması için dua etti.

Sınav çıkışı bazı öğrenciler sınav sorunların normal olduğun bazıları ise matematik soruların zor olduğunu ifade ettiler.

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 01.07.2018 18:25
Anahtar Kelimeler:
MalatyaYKS
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