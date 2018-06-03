Öğrenciler LGS’de ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve isteğe bağlı olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) saat 09.30’da başladı. Sınav, sekizinci sınıf öğretim programları esas alınarak yapıldı. LGS aynı gün iki bölüm halinde uygulandı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi ve sınavın birinci oturumu olan sözel bölüm saat 09.30’da, ikinci oturum olan sayısal bölümü ise saat 11.30’da başladı. Sözel bölümde öğrencilere 50 soruyu cevaplamaları için 75 dakika, sayısalda ise 40 soru için 60 dakika süre verildi.

SINAV GİRİŞ BELGESİ YANINDA OLMAYAN ÖĞRENCİLER ALINMADI

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin, en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada olması istendi ve geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler LGS’ye alınmadı.

Öte yandan Malatya’da da yüzlerce öğrenci bahsi geçen sınavda ter döktü. Gözler ise sınavın ardından sonuçlara çevrildi.

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