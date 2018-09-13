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Öğrenciden öğrenciye ücretsiz eşya

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir süre kala öğrencilerin eşya ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir kampanya başlatıldı. İkinci el eşya alım-satım uygulaması üzerinden açılan ‘ücretsiz eşya’ kategorisinde öğrenciler kullanmadıkları eşyaları bir başka öğrenciye ücretsiz olarak verebilecek.

Öğrenciden öğrenciye ücretsiz eşya

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir süre kala öğrencilerin eşya ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir kampanya başlatıldı. İkinci el eşya alım-satım uygulaması üzerinden açılan ‘ücretsiz eşya’ kategorisinde öğrenciler kullanmadıkları eşyaları bir başka öğrenciye ücretsiz olarak verebilecek.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:44
Öğrenciden öğrenciye ücretsiz eşya

İkinci el alışveriş uygulaması, yeni akademik yılın başlamasına sayılı günler kala yüzbinlerce üniversite öğrencisini ve ailelerini sevindirecek kapsamlı bir sosyal dayanışma hareketini başlattığını duyurdu. Buna göre uygulama üzerinden yüz binlerce öğrencinin eşya ihtiyacını yine öğrenciler karşılayacak.

Ev ihtiyaçlarından yola çıkılarak başlatılan ‘Öğrenciye Eşya’ hareketi kapsamında tüm kullanıcılar, uygulamaya eklenen ‘Ücretsiz Eşya’ kategorisi üzerinden kullanmadıkları ve öğrencilere ulaşmasını istedikleri eşyaları listeleyebilecek. Böylelikle aynı bölgede yaşayan öğrenciler bu eşyalara ulaşarak, kurdukları öğrenci evlerini ihtiyaçları doğrultusunda tamamlayabilecek. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ücretsiz Eşyaöğrenci
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