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 “Ödev Vermeyin” Talimatı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarıyıl tatilinde telafi eğitimin yapılmayacağını ve öğrencilere yarıyıl tatilinde ödev verilmeyeceğini kaydetti. Bu açıklama tüm Türkiye olduğu gibi Malatya’da olumlu karşılandı. Anne ve babalar çocuklarının okul döneminde yeteri kadar ders çalıştığını, tatilin amacının çocukların eğlenmesi ve dinlenmesi olduğunu belirtti.

 “Ödev Vermeyin” Talimatı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarıyıl tatilinde telafi eğitimin yapılmayacağını ve öğrencilere yarıyıl tatilinde ödev verilmeyeceğini kaydetti. Bu açıklama tüm Türkiye olduğu gibi Malatya’da olumlu karşılandı. Anne ve babalar çocuklarının okul döneminde yeteri kadar ders çalıştığını, tatilin amacının çocukların eğlenmesi ve dinlenmesi olduğunu belirtti.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 13:56
 “Ödev Vermeyin” Talimatı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Bakanlığın Başöğretmen Salonunda Güncellenen Öğretim Programlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Öğrencilerin ders saatlerinin azaltılmasını istediğini söyleyen Yılmaz, “Ders saatinden azalmasından ziyade OECD ülkeleri ortalamasına baktığımızda Türkiye’nin aldığı ders saati diğerlerinden daha az. Mümkünse ders saatini arttırmak lazım ama alabileceği dersler hangi gerekiyorsa gereksiz ders, konulardan ayıklamak lazım. İşte müfredatın sağlayacağı katkıda bu olacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Eğitim Bir-Sen’in inkılap tarihi dersinin kaldırılmasına yönelik talebi hatırlatılarak, bununla ilgili MEB’e bir başvurularının olup olmadığı sorusuna Yılmaz, “Kamuoyuna yönelik bir açıklama yapıldı. Biz de bu askıya çıkan dersler arasında Atatürkçülük ve İnkılap tarihi vardır. O konuda da vatandaşlarımızın katkısını bekliyoruz” dedi.

ŞUBATTA ATAMA OLACAK MI?
Şubat ayında öğretmen atamasının olup olmayacağının sorulması üzerine Bakan Yılmaz, “Şu anda buna cevap verebilmek mümkün değil. Tek başına Milli Eğitim Bakanlığımızın yapacağı bir husus değil, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığın da bir araya geleceği toplam 60 bin personelin bir yıl içerisinde atanması düşünülüyor. Bunların içerisinde polisi, sağlık personeli, doktoru, hakimi, öğretmeni var. Henüz böyle bir dağıtım yapılmadı. Bunun için herhangi bir sayıyı verebilmek mümkün değildir. Hiç olmayacak anlamda değil ama böyle bir dağıtım yapılmadan bu konuda bir şey söylemek eksik olur” açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLERE TALİMAT GİTTİ: ÖDEV VERMEYİN
MEB’in yayınladığı genelgenin hatırlatılması üzerine Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:
“Öğrencilerimize hiçbir ödev vermeyin” diyerekten hiçbir ödevin verilmemesini istedik. İlla bir şey yapılması istenecekse kendisini zenginleştirecek kitap okuma, sinemaya gitme, kendi bulunduğu ilin kültürel mekanlarını gezme, müzeleri, gezsin kitapları okusun. Ama bunlar hakkında da okul açıldıktan sonra da 5 dakika her bir öğrencimiz hangi kitabı okuduğu nasıl zenginleştirdiğini arkadaşlarına anlatmasını isterlerse daha doğru olacağı doğrultusunda bir talimatı yazdık. Bütün Milli Eğitim müdürlüklerimize, öğretmenlerimize iletmek üzere gönderdik.”

YARIYIL TATİLİNDE TELAFİ EĞİTİM YAPILMAYACAK
Kar tatili nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için yarıyıl tatilinde telafi eğitimin olup olmayacağı sorusuna Yılmaz, “Hayır, tatil tatildir. Kesinlikle araya bir başka okul telafi hiçbir şey koymuyoruz. Onu önümüzdeki süreçte Şubattan sonra okul süreci başlayacak öğretmenler o ders saatleri içerisinde o günlerde bu kayıpları telafi edeceklerdir" diye konuştu.

KARARI MALATYALI VELİLER DE SICAK KARŞILADI
Veli Ayşe Duman, oğlunun ve kızının okul döneminde yeteri kadar ders çalıştığı tatil döneminde ödevin saçma olduğunu belirterek, “Bu noktada Milli Eğitim Bakanının almış olduğu kararı destekliyorum. Çocuklarımız okul döneminde yoruluyor, bari yarıl yıl tatilinde ders olmadan stres yaşamadan tatillerini yapsınlar bu onların hakkı” dedi
Veli Keziban Gül de kararı destekledi. Gül, “Milli Eğitim Bakanımızın almış olduğu bu karar beni bir anne olarak mutlu etti çünkü çocuklarımızı yeteri kadar ders çalışıyorlar bu dönemde onlar ders olmadan iyi bir şekilde dinlenecek, dinlediklerini için ikinci döneme güzel bir şekilde başlayacaklar “ dedi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 16.01.2018 14:00
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