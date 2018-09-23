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O süre 5 Ekim’e kadar uzatıldı

Anadolu Üniversitesinin "ikinci üniversite" programı için kayıt işlemleri 5 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

O süre 5 Ekim’e kadar uzatıldı

Anadolu Üniversitesinin "ikinci üniversite" programı için kayıt işlemleri 5 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

23 Eylül 2018 Pazar 17:33
O süre 5 Ekim’e kadar uzatıldı

Eskişehir Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerine 2018-2019 öğretim yılı "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemlerinin yoğun talep nedeniyle 5 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi. Açıköğretim Sisteminden yapılan açıklamaya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Malatya’nın da yoğun talep gösteren adaylar, okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere, lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, "Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları"ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekiyor.

Adaylar, https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden "ikinci üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebilecek. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF bürolarından 5 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu üniversitesiIkinci üniversiteKayıt
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