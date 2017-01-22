Örencik Kurudağ İlkokul adlı sosyal paylaşım hesabında kış ayları nedeniyle okulda eğitim gören maddi durumu yetersiz öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yardım kampanyası başlatılmasının ardından birçok yardımsever kişi ve kurumlar okulun öğrencilerine yardımlar yaptı. Türk Kızılayı Malatya Şubesi de minik öğrencilerin ihtiyaçlarına sesiz kalmadı. Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından minik öğrencilerin ihtiyaçları olan kırtasiye ve çantalar, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

YARDIMLARDA ELÇİYİZ

Konu ile ilgili BUSABAH gazetesine açıklamada bulunan Türk Kızılay'ı Malatya Şube Bakanı Umut Yalçın, “Geleceğimizin teminatı olan minik öğrencilerimizin yanında olduğunu göstermek için buradayız. Kızılay olarak her zaman minik öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bildirmek istedik. Yapılan yardımlarda elçiyiz, yardımları ulaştırmada da aracıyız” dedi.

HABERDEN SONRA…

BUSABAH gazetesi tarafından yayımlanan haberin ardından okullarına çok sayıda yardım ulaştığını anlatan mahalle sakinleri ise yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti. Mahalle sakinleri, “Okulumuzda okuyan öğrencilerin sesine kulak veren başta Kızılay olmak üzere eğitim gönüllülerine teşekkür etmek istiyoruz” diye konuştular.

TAHİR ÖZÇELİK