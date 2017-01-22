22 Ocak 2017 Pazar

O öğrencilere yardım yağdı

Kış mevsimi nedeniyle okulda zor günler geçiren ve maddi yetersizlikler yaşana Malatya Doğanşehir İlçesi Kurudağ Örencik İlkokulu öğrencilerine destek yağdı.

22 Ocak 2017 Pazar 13:01
O öğrencilere yardım yağdı
  Örencik Kurudağ İlkokul adlı sosyal paylaşım hesabında kış ayları nedeniyle okulda eğitim gören maddi durumu yetersiz öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yardım kampanyası başlatılmasının ardından birçok yardımsever kişi ve kurumlar okulun öğrencilerine yardımlar yaptı. Türk Kızılayı Malatya Şubesi de minik öğrencilerin ihtiyaçlarına sesiz kalmadı. Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından minik öğrencilerin ihtiyaçları olan kırtasiye ve çantalar, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

YARDIMLARDA ELÇİYİZ

Konu ile ilgili BUSABAH gazetesine açıklamada bulunan Türk Kızılay'ı Malatya Şube Bakanı Umut Yalçın, “Geleceğimizin teminatı olan minik öğrencilerimizin yanında olduğunu göstermek için buradayız. Kızılay olarak her zaman minik öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bildirmek istedik. Yapılan yardımlarda elçiyiz, yardımları ulaştırmada da aracıyız” dedi.

HABERDEN SONRA…

BUSABAH gazetesi tarafından yayımlanan haberin ardından okullarına çok sayıda yardım ulaştığını anlatan mahalle sakinleri ise yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti. Mahalle sakinleri, “Okulumuzda okuyan öğrencilerin sesine kulak veren başta Kızılay olmak üzere eğitim gönüllülerine teşekkür etmek istiyoruz” diye konuştular.
TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya