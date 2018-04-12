Narkotik tırı Rize’ye geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı ’Narkotik Eğitim TIR’ı’ Rize’ye geldi.

Mağdur Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAYDD) öncülüğü ile Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan Narkotik tırı öğrenciler, aileler ve öğretmenler tarafından gezildi. Tırın dorse kısmında oluşturulan yaklaşık 40 metrekarelik modern bir eğitim salonunda toplam 12 dokunmatik ekran bulunuyor. Bu erkanlar sayesinde alanında uzman polisler tarafından gençlere ve ailelere uyuşturucunun vücuda etkileri anlatılırken, aynı zamanda korunma ve mücadele yolları da anlatılıyor.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan TIR’ı gezip, polislerden bilgi aldı. Vali Erdoğan Bektaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, uyuşturucu sorunuyla baş etmenin yollarını bulmak gerektiğini dile getirerek “Bağımlılık, adı üzerinde, neyi bağlıyoruz ? iradeyi bağlıyoruz. Bağladığımızda gerçekten ortada özgür bir birey kalmamış oluyor. Biz okullar bölgesinde ve birkaç bölge de daha bu Tırı konuşlandırmak istiyoruz. İstiyoruz ki söylediğimiz, duyduğumuz, okuduğumuz, yazdığımız ‘Bağımlılık yapan maddeler zararlıdır’ fikrinin gerçeğini göre bilmek” dedi.

Ailelerin büyük bir sorumluluk sahibi olduğunu dile getiren Bektaş “Bağımlılık yaratabilmek için iradeyi ortadan kaldırmanız gerekiyor. En rahat hangi kesim de iradeye müdahale edebiliyorsunuz? Maalesef çocuklarda ve gençlerde. İlk gençlik yaşlarında bu tip insanların faaliyet alanı daha geniş oluyor. Dolayısıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla korumaya almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

11. sınıf öğrencisi Makbule Papaker ise öğrencilerin uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirerek “İçeride gördük uyuşturucu madde bağımlılığının zararlarını. Üstelik başlayıp daha sonra bırakmış olan arkadaşların yazdıklarını da okuduk. Öğrencilerin bu yazılanlardan pay çıkarması gerektiğini bu vasıta ile duyurmaları çok hoş bir şey. Kesinlikle kullanılmaması gereken bir şey bu. Gereken önlemleri aldıktan sonra, arkadaş çevremize dikkat ettikten sonra. Sonuçta insan arkadaşını çok iyi seçmelidir. Bülbül güle götürür, karga çöpe götürür” şeklinde konuştu.