Üniversiteyi bitirdikten sonra atanmayı bekleyen öğretmenlerin önünde büyük bir engel olan mülakat siteminde bir değişiklik olacak mı? Mülakatın kalkmayacağı ancak yapılan bir düzenleme ile KPSS ve mülakat puanının oranının alınması şeklinde bir düzenlemeye gidileceği söylentilerini değerlendiren Eksen Eğitim Sen Malatya İl Başkanı Kenan Akdoğan, BUSABAH’a konuştu.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayından beri tartışılan ve ekim ayındaki atamalarda uygulanan mülakat sistemi ile 15 bin ilk atama ve 5 bin de dershane öğretmeni atamasının gerçekleştirildiğini hatırlatan Akdoğan, ilk atamada KPSS puanı ve karşı olunan mülakat sistemi ile sözleşmeli öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini söyledi.

MAĞDURİYETLERİN YAŞANMASINA NEDEN OLACAK

Hükümetin sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vermesi gerektiğini söyleyen Akdoğan, “Bu sözleşmeli öğretmen ataması uygulaması daha önce de uygulanmış ve çeşitli mağduriyetlere sebep olmuştur daha sonra bu uygulama yargı kararları doğrultusunda kaldırılmış eski atama sistemine dönülmüş ve mağduriyetler giderilmiştir. Fakat geçtiğimiz ekim ayında bu uygulama aksaklıklarına rağmen yeniden uygulanmaya başlamıştır ve yeniden mağduriyetlerini yaşanmasına neden olacaktır. Hükümetimizin daha önce düştüğü bu hatayı bertaraf etmesi ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vermesi gerekmektedir” diye konuştu.

ATAMALAR ZORLAŞTI

“Atamalarda getirilen mülakat sistemi ile de büyük mağduriyetler yaşanmıştır” diyen Akdoğan, “KPSS’den 80-95 arasında puan alan öğretmenlere objektiflikten uzak olan mülakatta düşük notlar verilerek atanmaları zorlaşmıştır. Diğer taraftan KPSS’den 50-60 puan alan adaylar ise objektiflikten uzak bu mülakat sistemi ile atanmış ve yine büyük mağduriyetler oluşmuştur. Ki bu mülakat uygulamasında değil iller arasındaki komisyonlar aynı ildeki komisyonlar arasında bile ciddi puan farkları oluşmuştur” ifadelerini kullandı.

OLUMLU BİR GELİŞME

Mülakat uygulamasının devam edileceğinin belirtildiğini ifade eden Akdoğan, “Bizler mülakat sistemine son verilmesi ve objektif kriterlerle atanma yapılmasını beklerken MEB yeni atama kriteri üzerinde çalıştığını fakat mülakat uygulamasına da devam edileceğinin belirtmiştir. Yeni uygulamada KPSS-ÖATB’nin yanında öğretmenin üniversitedeki başarısı yani diploma notu, staj puanı ve mülakat puanın hesaplanması ile atama puanı ortaya çıkacak. Bakıldığında mülakat hariç güzel bir uygulama. Planlanan uygulama öğretmen adayının başarısını bir bütün olarak ele alıyor. Fakat hâlihazırda atama bekleyen öğretmen adaylarını olumsuz etkileyecek bir uygulama olarak da göze çarpsa da şu an eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adayları açısından ve öğretmen kalitesinin daha da yükseltilmesi bakımından olumlu bir gelişmedir” diye konuştu.

GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Mülakat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyleyen Akdoğan, şunları ifade etti:

“Mülakat uygulamasının kaldırılması ile ilgili öğretmen adayları platformlar oluşturmakta iktidar partisinin ve muhalefet partilerinin milletvekilleri ile illerde ve Ankara’da görüşmeler yapmaktadırlar Adaylardan gelen bu taleplerin önemsenmesini Eksen Eğitim-Sen olarak biz de Milli Eğitim Bakanlığından bekliyoruz. Mülakat uygulaması yerine de adayların güvenlik soruşturmasının daha titiz yapılması ve doğabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi bu şekilde sağlanmalı, mülakat uygulaması kaldırılmalıdır. Zaten mülakat uygulamasından beklenen verim alınabilmiş değildir. FETÖ’cü ve bölücü terör örgütü zihniyetinde olan öğretmen adaylarının da atamasının yapıldığı dillendirilmektedir.”

MUTLU SARIGÜL