Moral bozmayın, çalışmaya başlayın!

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, ek yerleştirme sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

80 BİN 425 KİŞİ DAHA EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTELİ OLDU

Ece Tözeniş, “YÖK tarafından açıklanan Ek Yerleştirme raporuna göre, bu yıl devlet ve vakıf üniversitelerinde geçen yıla göre yerleşen öğrenci sayısının artarak ön lisans ve lisans toplamında 80 bin 425 kişinin daha ek yerleştirme ile üniversiteli olduğu belirtildi” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ek yerleştirme; yerleşemeyen adaylar açısından bir avantaj olarak her yıl adaylar arasında talep görmektedir. Bu yıl geçen yıla göre sınav sistemi değişikliği, ön lisansta tek puan türü ve vakıf üniversitelerinin ek kontenjan döneminde sağladıkları burs imkânları adayların tercih yapma eğilimini etkiledi.

YENİ BİR EK KONTENJAN FIRSATI OLUR MU?

Ek yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjan sayısı 177 bin 103. ‘Açık kontenjanlar sonrasında ikinci bir ek kontenjan açılır mı?’ sorusunun cevabı ise ÖSYM’de. Üniversiteler yavaş yavaş yeni akademik yıllarına başladılar. Bir ek kontenjan fırsatı daha olmazsa 177 bin boş kontenjanla bu yılki yerleştirmeler sona erecek.”

ŞİMDİDEN BİR ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLAYIN!

Ece Tözeniş, ikinci bir ek kontenjan açılmaması halinde ilk yerleştirme ve ek yerleştirme ile yerleşemeyen adaylar için şu önerilerde bulundu:

“Burada iki farklı durum var, ilk yerleştirmede aldığı puana göre istediği bölüm olmadığı için tercih yapmayanlar; onlar zaten çalışmalara başladılar. İlk ve ek yerleştirme sonrasında yerleşemeyenler… Öncelikle moral bozmak yok! Önümüzde uzun bir zaman var. Şimdiden bir çalışma programı hazırlayarak ve bu programa uyarak verimli bir dönem geçirmek mümkün. Zaman kullanımı sizin elinizde. Var olan zamanınızı verimli bir şekilde kullanırsanız hedeflerinize ulaşmanız mümkün. YKS bu yıl itibarıyla daha oturmuş bir sınav sistemi oldu. Hedeflerimize ne kadar yaklaştığımızı kontrol edebileceğimiz taban puanlar ve başarı sıraları mevcut. Şimdi bir hedef belirleyerek yola çıkma zamanı geldi.” (Haber Merkezi)