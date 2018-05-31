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Model uçak yapımı kursu bitti

İnönü İlkokulu’nda açılan model uçak kursu kapanış kaptı. Model uçak rehber öğretmenleri Aliekber Korkut ve Ergün Kutlu tarafından gerçekleştirilen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Model uçak yapımı kursu bitti

İnönü İlkokulu’nda açılan model uçak kursu kapanış kaptı. Model uçak rehber öğretmenleri Aliekber Korkut ve Ergün Kutlu tarafından gerçekleştirilen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 11:04
Model uçak yapımı kursu bitti

Öğretmenlerden Aliekber Korkut, ilk etapta Milli Egemenlik Ortaokulu’nda kurs açtıklarını ve şu an İnönü İlkokulu’nda açtıkları kursu tamamladıklarını söyledi. Korkut, Bunun yanında 28 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Arapgir Kayaarası Kanyonu’nda gerçekleştirilecek olan 4.Uluslararası Malatya Fotokamp organizasyonunda da model uçak standı açıp eğitim vereceklerini ifade etti.  

MODEL UÇAK KURSU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk, yaptığı açıklamada öğrencilerin model uçak yapımını çok sevdiklerini, bu durumun model uçak yapımına olan talebi artırdığını ve kendilerini de motive ettiğini belirtti. Konuk, proje kapsamında gerçekleştirdikleri model uçak kurslarında Türk Hava Kurumu Malatya Şube Başkanlığının malzeme desteği sunduğunu, bu sebeple Türk Hava Kurumu Malatya Şube Başkanı Mehmet Torun’a ve Şube Saymanı Halit Barlak’a katkılarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

İLGİ ARTIYOR

Rehber Öğretmeni Halit Barlak, okulların ve STK’ların malzeme taleplerini mümkün mertebe karşılamaya çalıştıklarını, ayrıca yıl içerisinde çeşitli fuar ve festivallerde Türk Hava Kurumu adına stant açarak, çocuklara ve gençlere model uçak yaptırdıklarını, bu sayede Türkiye’nin her yerinde model uçak yapımına olan ilginin arttığını ifade etti.

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaInönü IlkokuluModel UçakKurs
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