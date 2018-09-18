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Miniklere hoş geldin etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından okula yeni başlayan minikler için geleneksel hale getirilen “Okula Hoşgeldin” etkinliği bu yıl 6’ncı kez düzenlendi. Etkinlikle 6 ilkokulda toplam bin öğrenciye ulaşıldı.

Miniklere hoş geldin etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından okula yeni başlayan minikler için geleneksel hale getirilen “Okula Hoşgeldin” etkinliği bu yıl 6’ncı kez düzenlendi. Etkinlikle 6 ilkokulda toplam bin öğrenciye ulaşıldı.

18 Eylül 2018 Salı 17:29
Miniklere hoş geldin etkinliği

İlkokulların birinci sınıflarını gezen MBŞT oyuncuları, öğrencilere uyum süreci ile ilgili kısa skeçler sundular. Kitap okumanın önemi ve okula alışma süreci ile ilgili olarak oynanan skeçler, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Sınıf ortamında yapılan gösterimler öğrencilerin tiyatroyla da tanışmasını sağladı. Etkinlik çerçevesinde öğrencilere çeşitliikramlarda yapıldı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ‘Uyum Haftası’ kapsamında Battalgazi ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Kazım Karabekir ilkokulları, Yeşilyurt ilçesinde Sümer ve Bostanbaşıilkokulları ile Hekimhan ilçesinde Atatürk ve Sakarya ilkokullarında etkinlikler gerçekleştirildi. (Bülten)

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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİŞehir TiyatrosuMalatya
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