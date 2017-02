Üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada programa başvuru koşulları ile ilgili olarak, “Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine İnönü Üniversitesi’nde örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. İnönü Üniversitesi öğrencisi olmayanlar ile açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler değişim programından yararlanamazlar. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) gerekir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) gerekir. Öğrencinin alttan dersinin olması diğer başvuru koşullarını sağlaması şartıyla başvurusuna engel değildir. Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) öğrencileri bu programdan faydalanamazlar” denildi.

ÖĞRENCİ SEÇİMİ NOT ORTALAMASINA GÖRE YAPILACAK

Başvuru için yapılması gerekenlerle ilgili olarak ise, “Mevlana Değişim Programından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin online olarak ‘Aday Öğrenci Başvuru Formunu’ doldurup evraklarla birlikte Dış İlişkiler Birimine başvuru yapmaları gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olmayan bölümler için programa başvuruda bulunan öğrenciler ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan bir sınav belgesi (YDS, TOEFL, IELTS gibi) sunmaları veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmeleri gerekmektedir. Yabancı Dil Sınavı 23 Şubat 2017 tarihinde yapılacaktır. Eğitim dili Türkçe olan bölümler için bir yabancı dil sınavı notu aranmayacaktır. Öğrenci seçimi sadece not ortalamasına göre yapılacaktır. Eksik evrak ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının yüzde 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının yüzde 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı puanı hesaplanır ve buna göre sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir. Yapılacak seçim 2017-2018 akademik yılı ‘güz ve/veya bahar dönemleri’ için olacaktır. İlan edilen kontenjanlar öğrencilerin tercihlerine göre ‘güz ve/veya bahar döneminde’ kullanılacaktır. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir. 2017-2018 akademik yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı’nın gerekli görmesi halinde tekrar ilana çıkılabilir. Başvuru için gerekli olan belgeler 12 Şubat 2017-22 Şubat 2017 tarihleri arasında Dış İlişkiler Birimine teslim edilmelidir” şeklinde ifadelere yer verildi.

GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli belgeler de, “İki adet imzalı ve fotoğraflı Aday Öğrenci Başvuru Formu. (Online olarak doldurulacak ve çıktısı alınacaktır.) İki adet onaylı transkript. Eğitim dili Türkçe olmayan bölümler için yabancı dil sınav belgesi. (Yabancı dil sınavına girecek olan öğrencilerin sınav belgeleri Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan daha sonra temin edilecektir.)” şeklinde sıralanarak şu ifadelere yer verildi:

“2017-2018 Akademik yılı için Mevlana Kurum Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler aday öğrenci statüsündedir. Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih ettikleri üniversitenin ilgili bölümünde bulunan kontenjana göre sıralanacaktır. Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler öğrenim protokolü hazırladıktan sonra İnönü Üniversitesi ve öğrencinin gitmesi öngörülen üniversiteden onaylanması ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır.

BURSLAR

2016-2017 akademik yılında gidecek öğrencilerimizden YÖK’ün belirleyeceği sayıdaki öğrencilere burs ödenebilecektir. Öğrencilere bir dönem ve aylıklar halinde 4 ay için burs ödemesi yapılır. Öğrencilere 2015-2016 akademik yılında ödenen burs tutarları ile ilgili bilgiye http://www.yok.gov.tr/documents/757816/14061859/ogrenci_burslarina_iliskin_karar.pdf/2a3fb4bb-facd-4551-b7eb-47b7a865bc85 adresinden ulaşılabilir. 2016-2017 akademik yılında ödenecek burs tutarlarında değişiklikler olabilir. Değişiklikler kesinleştiğinde duyurulacaktır.

