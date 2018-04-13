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MEB’den "öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" haberine açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, dün bir internet sitesinde yayınlanan “Öğretmen seçiminde akıl almaz skandal” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

MEB’den "öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" haberine açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, dün bir internet sitesinde yayınlanan “Öğretmen seçiminde akıl almaz skandal” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

13 Nisan 2018 Cuma 13:03
MEB’den "öğretmen seçiminde akıl almaz skandal" haberine açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, dün bir internet sitesinde yayınlanan “Öğretmen seçiminde akıl almaz skandal” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

MEB’in sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Dün bir internet sitesinde ’öğretmen seçiminde akıl almaz skandal’ başlıklı habere ilişkin olarak; toplantının yeri başta olmak üzere iddiaların tamamı kaos üretmek ve güveni zedelemek amacıyla kurgulanmıştır. Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili mülakat süreci belirlenen usul ve yöntemlere göre yapılacaktır. Eğitim ailemize katmak için sabırsızlıkla beklediğimiz yeni çalışma arkadaşlarımızın seçimi için Bakanlığımız, gerekli bütün önlemleri almıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Geleceğimizi emanet ettiğimiz, eğitimin temel taşı öğretmenlerimize ve öğretmenlik mesleğinin kutsallığına gölge düşürmeyi amaçlayan bu ve benzeri haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Sözlü sınavlar boyunca şaibeye meydan verecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyecektir. Bu asılsız iddialarla ilgili olarak yargı süreci başlatılacak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Başta öğretmen adaylarımız olmak üzere kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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