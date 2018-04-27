MEB, Ehliyet Sınav Sonucu İçin Tarih Verdi

Ehliyet sınavına giren adaylar sonuçları bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı da ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sınav takvimi ile duyurdu. Peki, soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? Ehliyet sınavı hakkında merak edilenler haberimizde…