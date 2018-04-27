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MEB, Ehliyet Sınav Sonucu İçin Tarih Verdi

Ehliyet sınavına giren adaylar sonuçları bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı da ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sınav takvimi ile duyurdu. Peki, soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? Ehliyet sınavı hakkında merak edilenler haberimizde…

MEB, Ehliyet Sınav Sonucu İçin Tarih Verdi

Ehliyet sınavına giren adaylar sonuçları bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı da ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sınav takvimi ile duyurdu. Peki, soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? Ehliyet sınavı hakkında merak edilenler haberimizde…

27 Nisan 2018 Cuma 07:10
MEB, Ehliyet Sınav Sonucu İçin Tarih Verdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda 5 kez düzenlenen ehliyet sınavlarının 2’ncisi yapıldı. Ehliyet sınavına girerek sürücü belgesi alma hakkı için ter döken adaylar ehliyet sınavı soru ve cevaplarını, ehliyet sınavı sonuçlarını merak ediyor. Sınav sonucunu merak edenler adaylara yanıt MEB takviminde verildi. MEB'in yayınladığı takvimde son gerçekleşen ehliyet sınavının sonucunun 3 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

EHLİYET SINAV SORULARI

Ehliyet sınav sorularının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ‘Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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