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Matematik ve beden eğitiminin en eğlenceli hali

Samsun’da ilkokul öğretmeni Ahmet Çiftçi, matematik ve beden eğitimini birleştirerek eğlenceli bir şekilde öğrencilere öğretiyor.Havza ilçesi Ortaklar İlkokulunda öğretmenlik yapan Ahmet Çiftçi, matematiği, beden eğitimi ile birleştirerek...

Matematik ve beden eğitiminin en eğlenceli hali

Samsun’da ilkokul öğretmeni Ahmet Çiftçi, matematik ve beden eğitimini birleştirerek eğlenceli bir şekilde öğrencilere öğretiyor.Havza ilçesi Ortaklar İlkokulunda öğretmenlik yapan Ahmet Çiftçi, matematiği, beden eğitimi ile birleştirerek...

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:20
Matematik ve beden eğitiminin en eğlenceli hali

Samsun’da ilkokul öğretmeni Ahmet Çiftçi, matematik ve beden eğitimini birleştirerek eğlenceli bir şekilde öğrencilere öğretiyor.

Havza ilçesi Ortaklar İlkokulunda öğretmenlik yapan Ahmet Çiftçi, matematiği, beden eğitimi ile birleştirerek eğlenceli bir şekilde öğretmenin yolunu buldu. Okulun bahçesinde zemine çarpım tablosunu çizdiği çemberler içerisine yazan Çiftçi, öğrencilere sayıların çarpımını söylüyor. Sonuçların yazılı olduğu çemberleri hızlı bir şekilde bulmaya çalışan öğrenciler hem hareket ediyor hem de matematiklerini geliştiriyor. Öğrenciler ise bu eğitim şeklinden oldukça mutlu.

"Öğrendikleri daha kalıcı oluyor"

Öğrencileri için birbirinden güzel projelere imza atan öğretmen Ahmet Çiftçi, bu etkinlik ile öğrencilerin oynayarak öğrendiğini belirtti. Çiftçi, "Bu etkinliğimizde beden eğitimi ve matematiği birleştirdik. Ortaya güzel sonuçlar çıktı. Eski sokak oyunlarını yere çizdik. Öğrenciler hem hareket etti hem matematik bilgi ve pratiklerini geliştirdi hem de eğlendiler. Biz öğrencilerimize farklı yollarla öğretmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz severek öğreniyor. Öğrendikleri de daha kalıcı oluyor. Bu etkinlik yaptığımız birçok etkinlikten sadece bir kaçı. Her gün öğrencilerimiz için nasıl daha verimli işler çıkartabiliriz bunun düşüncesi içerisindeyiz. Eğitimde teknoloji kullanılarak da öğrencilerin; oyuna olan ilgi, ders, tutum ve becerilerin gelişmesine katkıda bulunulabiliyor. Bu bağlamda yapmış olduğumuz eğitimde; artırılmış gerçeklik, web 2 araçları, algoritma ve kodlama gibi araçları kullanarak derslerimizi zenginleştiriyoruz" dedi.
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