MATEMATİK TIRI DÜNYAYA AÇILIYOR

Dünyanın en büyük konteyner kenti olarak kabul edilen Adana’daki Sarıçam Geçici Barınma Merkezinde ilk faaliyetini gerçekleştirdikten sonra, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve Malatya’da bulunan barınma merkezlerinde bulunan Matematik Müzesi Tırı, bilim ve matematiği 45 bini aşkın çocukla buluşturdu.

Kapanış programı, Ankara Yahyalar Durali Bezci Ortaokulunda, Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve YEE Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Yıldız, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi ve YEE Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, Başak Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, Başak Eğitim Kurumları Müdürü Nail Ergun, Başak Eğitim Kurumları Müdür Yardımcısı Namık Kemal Kocazeybek ve sanatçı Coşkun Sabah’ın yanı sıra çok sayıda basın mensubunun katılımlarıyla düzenlendi.

Programda konuşan Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Mobil Matematik Müzesi’nin, matematiğin karışık dünyasından ziyade eğlenceli yönlerinin dikkate alınarak geliştirildiğini ve gençlerin istifadesine sunulduğuna dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Mobil Matematik Müzesi ile bilim ve matematiği siz değerli gençlerin ayağına getirdik. Umuyorum ki sizler, bilimi rehber edinerek doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü ayırt edebileceksiniz. Biz sizler için buradayız, bilimle buluşmanın keyfini yaşayın.”

Genç ve yaratıcı bireylere ulaşmak için 1 Şubat 2018’de yola çıkarak 12 şehir ve 16 geçici barınma merkezini dolaşan, 45 bini aşkın gence erişen Matematik Müzesi Tır’ı, yaratıcı bireylerin yeni fikirlerini denemeleri ve gençlerin bilime dokunmalarını sağlamak amacıyla içerisinde 35 matematik istasyonu barındırıyor.

Yeni bilim insanları yetiştirmek ve matematiğin sosyal hayatla entegre edilerek öğretilmesi amacıyla yolan çıkan Matematik Müzesi Tırı, özel matematik formül istasyonlarını yurt dışına taşımak için hazırlıklarına başladı. Tırın bir sonraki durakları ve yurt dışı ayağının başlangıcı olan noktaları ise, Budapeşte, Saray Bosna ve Mostar olarak belirlendi. Mayıs ayında başlayacak olan projenin yurt dışı ayağı tüm dünyada gençleri matematik ile buluşturmayı hedefliyor.busabahmalatya.com