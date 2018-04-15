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Matematik öğretmeni beyin kanamasından öldü

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Ömer Nakkaş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Matematik öğretmeni Ahmet Sabri Kurt beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.Vakfıkebir Yıldız Mahallesi’ndeki evinden getirdiği fidanları dikmek için gittiği Tarlacık...

Matematik öğretmeni beyin kanamasından öldü

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Ömer Nakkaş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Matematik öğretmeni Ahmet Sabri Kurt beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.Vakfıkebir Yıldız Mahallesi’ndeki evinden getirdiği fidanları dikmek için gittiği Tarlacık...

15 Nisan 2018 Pazar 11:19
Matematik öğretmeni beyin kanamasından öldü

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Ömer Nakkaş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Matematik öğretmeni Ahmet Sabri Kurt beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Vakfıkebir Yıldız Mahallesi’ndeki evinden getirdiği fidanları dikmek için gittiği Tarlacık Mahallesi’ndeki bahçesinde fidanları diktiği sırada rahatsızlanan Kurt, eve geldiği sırada baygınlaşarak yere düştü. Yakınları tarafından evde baygın halde bulunan öğretmen Ahmet Sabri Kurt, 112 ekiplerince kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Beyin kanaması sonucu öldüğü belirlenen öğretmen Ahmet Sabri Kurt, bugün Vakfıkebir Merkez Yeni Camii’nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Yıldız Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.
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