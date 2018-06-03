Malatya’da Arapça bilgi yarışması

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetim kadrosu ve öğrencilerinden bir etkinlik daha… Geçtiğimiz günlerde birçok kez etkinlik düzenleyen okul, şimdi de 10. sınıf öğrencileri arasında Arapça bilgi yarışması gerçekleştirdi.

4 grup halinde düzenlenen yarışma hakkında kısa bir bilgi veren Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, düzenlenen yarışmada asıl amacın öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek olduğunu söyledi.

DEĞİŞİK SINIFLARDA YAPIYORUZ

Yarışmanın dönemin sonuna doğru yapılmasının sebebini de dile getiren Bilici, “Yarışmanın dönem sonunda yapılmasının sebebi öğrencilerdeki yılsonu mahmurluğunun önüne geçmektir. Arapça öğretimini desteklemek amacıyla düzenlenen bu tür yarışmaları, öğretim yılı içinde de değişik sınıflarda yapıyoruz. Ve aynı zamanda Arapçanın tüm dünyada ve çevremizdeki ülkelerde yaygın bir şekilde kullanıldığını hatırlatıyoruz. Diğer yandan kitabımız olan Kur’an-ı Kerim de Arapçadır. Arapça ne kadar iyi bilinirse okuduğumuz kitabı anlamamız daha da kolaylaşır” şeklinde konuştu.

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