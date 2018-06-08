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Malatya’da 186 bin 717 öğrenci karnesini aldı

Malatya’da son ders zili karne için çaldı. Malatya’da 814 okuldan toplam 186 bin 717 öğrenciye karneleri verilirken, Sümer İlkokulu’nda karne dağıtım programında konuşan Vali Ali Kaban, “Sümer İlkokulumuzda ise 957 öğrencimiz bulunmaktadır. Okulumuz hizmet ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yıkılıp yeniden yapılacaktır” müjdesini de verdi.

Malatya’da 186 bin 717 öğrenci karnesini aldı

Malatya’da son ders zili karne için çaldı. Malatya’da 814 okuldan toplam 186 bin 717 öğrenciye karneleri verilirken, Sümer İlkokulu’nda karne dağıtım programında konuşan Vali Ali Kaban, “Sümer İlkokulumuzda ise 957 öğrencimiz bulunmaktadır. Okulumuz hizmet ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yıkılıp yeniden yapılacaktır” müjdesini de verdi.

08 Haziran 2018 Cuma 13:45
Malatya’da 186 bin 717 öğrenci karnesini aldı

2017 - 2018 Eğitim - Öğretim Yılı ikinci dönemi sona erdi. Malatya’da 814 okuldan toplam 186 bin 717 öğrenciye karneleri verilirken dün Sümer İlkokulu’nda Malatya Valisi Ali Kaban, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Ali Sakar,  Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, öğretmen, veli ve öğrencilerin katıldığı bir program gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan Vali Ali Kaban,  bugün bir karne dönemine daha ulaştıklarını ifade etti.

ÇOCUKLARIMIZIN KARNE HEYECANI VAR

Öğrencilere kazasız belasız güzel bir yaz tatili geçirmelerini dileyen Vali Kaban, “Hem mübarek Ramazan gününde hem de böyle hakikaten çocuklarımızın cıvıl cıvıl olduğu bir günde, eğitim öğretim yılını kapatırken bunun hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu sene ilimizde 186 bin 717 öğrenciye karne verilmiş olacaktır. 13 bin 106 öğretmenimizde bugünden itibaren tatile girecektir. Sümer İlkokulumuzda ise 957 öğrencimiz bulunmaktadır. Okulumuz hizmet ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yıkılıp yeniden yapılacaktır. Burada çocuklarımızın karne heyecanı var. Burada o heyecanı bizde tekrar yaşadık. Velilerimizin heyecanı ikisi bir arada çok güzel bir zaman yaşattı bizlere. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını dilerken, bu yaz tatilinde çocuklarımızın kazasız belasız güzel bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 08.06.2018 13:52
Anahtar Kelimeler:
Ali KabanAli TatlıKarneMalatya
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