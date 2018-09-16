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Malatya yeni eğitim ve öğretim yılına hazır

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ülke genelinde olduğu gibi kentte de 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2018 2019 Eğitim Öğretim dönemine hazır olduklarına söyledi. 

Malatya yeni eğitim ve öğretim yılına hazır

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ülke genelinde olduğu gibi kentte de 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2018 2019 Eğitim Öğretim dönemine hazır olduklarına söyledi. 

16 Eylül 2018 Pazar 13:35
Malatya yeni eğitim ve öğretim yılına hazır

İl Milli Eğitim müdürü Ali Tatlı, Malatya’daki tüm okulların eğitim öğretime hazır olduğunu belirterek, “Öğretmenlerimiz açısından zaten 3 Eylül’den itibaren eğitim-öğretim süreci başladı. Öğretmenlerimiz şu anda 15 ve 9. Sınıflarda öğretmen arkadaşlarımız hem uyum programına katılıyorlar hem de sene başı seminer ve hazırlık çalışmaları yapıyorlar. 2018-2019 eğitim öğretim yılında İnşallah 17 Eylül Pazartesi günü ilköğretim haftasının açılış programı ile birlikte başlayacak elimizde fiziki mekan açısından sorun diyebileceğimiz herhangi bir alan yok. İlimizde ortaöğretim kurumlarımızda ikili eğitim yapan okulumuz yok. Temel eğitimde ikili eğitim yapan okullarımız var. Battalgazi bölgesinde özellikle eski yerleşim alanlarında imara tamamlanmış olan bölgelerde kısmen ikili öğretim okullarımız var. Onun dışında okullarımızın yüzde 90 yakını tam gün eğitim yapıyor. Devam eden yatırımlarımız var, planlanan yatırımlarımız var. Malatya tam gün eğitim hedefi ile alakalı sorun yaşayacak bir il değil" dedi. 


Malatya’da öğretmen sayısının yeterli olduğunu da belirten Tatlı, “Öğretmenlerimiz yeterli tabii kısmi alanlarda ihtiyacımız olan alanlarda var ama genel anlamda baktığımızda öğretmen fazlamız var. Malatya öğretmen sıkıntısı yaşadığımız bir il değil. Malatya'mızda İngilizce okul öncesi eğitim din kültürü ve ahlak bilgisi gibi belli alanlarda kısmen ihtiyacımız var ama mevcut öğretmen durumumuz içinde tolere edilebilecek orandadır. İhtiyacımız fazlası olan alanlarımız da var. Örneğin sınıf öğretmenliğinde 221 norm fazlası öğretmenimiz var. Eğitim öğretime başlarken de öğretmenlerimiz sınıfların başında olacaklar” şeklinde konuştu. 

Son Güncelleme: 16.09.2018 13:49
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