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Malatya Park’ta tanıtım ve tercih heyecanı

Malatya Park AVM’de, milyonlarca öğrenci ve aileleri için hayati öneme sahip olan YKS tercihleri için uzman desteği veriliyor.

Malatya Park’ta tanıtım ve tercih heyecanı

Malatya Park AVM’de, milyonlarca öğrenci ve aileleri için hayati öneme sahip olan YKS tercihleri için uzman desteği veriliyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:47
Malatya Park’ta tanıtım ve tercih heyecanı

Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte heyecanlı bir bekleyiş yaşayan öğrenciler tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte gelecekleri için kritik bir döneme girdi.

Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi ve İnönü Üniversitesi iş birliği ile gençlerin ve ailelerin bu önemli süreçleri göz önünde bulundurularak bir tercih danışmanlık ve tanıtım standı açıldı. İnönü Üniversitesi uzmanlarından oluşan bir ekip öğrencilerin ve velilerin tercih dönemine danışmanlık edecek. Ayrıca İnönü Üniversitesi’nin tanıtımını yapacak olan ekip 14 Ağustos’a kadar Malatyapark ana fuaye alanında ziyaretçilerine açık olacak. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA PARKTanıtımTercihİnönü Üniversitesi
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