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Malatya'nın eğitim durumu nasıl?

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü, Malatya'nın eğitim takvimini açıkladı. Kişilerin eğitim düzeyi incelendiğinde, ilk sırayı 146 bin 828 kişi ile lise ve dengi meslek okulu mezunları aldı.

Malatya'nın eğitim durumu nasıl?

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü, Malatya'nın eğitim takvimini açıkladı. Kişilerin eğitim düzeyi incelendiğinde, ilk sırayı 146 bin 828 kişi ile lise ve dengi meslek okulu mezunları aldı.

29 Mayıs 2018 Salı 11:18
Malatya'nın eğitim durumu nasıl?

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün 2017 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya‘da 15 yaş ve üzeri nüfus 597 bin 576 kişi.

MALATYA'DA İKİNCİ SIRADA İLKOKUL MEZUNLARI YER ALDI

Kişilerin eğitim düzeyi incelendiğinde, ilk sırayı 146 bin 828 kişi ile lise ve dengi meslek okulu mezunları yer aldı.

Lise ve dengi meslek okulu mezunlarından sonra 119 bin 770 kişi ile ilkokul mezunları, 90 bin 435 kişi ile yüksekokul veya fakülte mezunları ve 85 bin 417 kişi ile ortaokul veya dengi mesleki ortaokul mezunları geliyor.

TÜRKİYE GENELİ VERİLER  

Türkiye genelinde eğitim düzeyi verileri incelendiğinde ilk sırada 14 milyon 352 bin 896 kişi ile ilkokulu mezunları yer aldı.

İlkokul mezunlarından sonra 13 milyon 965 bin 679 kişi ile lise ve dengi meslek okulu mezunları, 9 milyon 246 bin 78 kişi ile yüksekokul veya fakülte mezunları ve 8 milyon 691 bin 859 kişi ile ilköğretim mezunları geliyor. (Haber Merkezi)

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