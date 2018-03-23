MALATYA EĞİTİM VAKFI'NDAN  ÇAĞRI

Malatya Eğitim Vakfı Başkanı İsmet Elgül, “Bütün iş adamlarına sesleniyorum. Geçmişinizi unutmayın. Herkes vakfımıza katkıda bulunarak sahip çıkmalı. Burs veren bütün Malatyalı kuruluşlar, Malatya Eğitim Vakfı çatısı altında toplanmalı" diye konuştu.

Yoksul öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla 1985 yılında Turgut Özal’ın önderliğinde kurulan Malatya Eğitim Vakfı, kuruluşundan bu yana 20 bin öğrenciye burs sağladı. Eğitimine parasal yönden sıkıntılar yaşadığı için devam edemeyen gençler bulunduğunu dile getiren Malatya Eğitim Vakfı Başkanı İsmet Elgül, “Yapılan bütün burs ve yardımlar vergiden muaf tutuluyor. Geçmişinizi unutmayın. Burs veren bütün Malatyalı kuruluşlar, Malatya Eğitim Vakfı çatısı altında toplanmalı. Herkes aynı fikirde" dedi.

İsmet Elgül, burs yönetmeliğine uyan herkesin temin edilen finansal kaynaklar doğrultusunda burs alabileceğini, burs alanların burs komitesi tarafından seçildiğini kaydetti. Bakanlar Kurulu kararıyla Malatya Eğitim Vakfı'nın kamuya yararlı vakıf olduğu bilgisini veren Elgül, sözlerine şöyle devam etti: “Yaklaşık 260 tane kamuya yararlı vakıf bulunuyor. Yapılan bütün burslar, yardımlar vergiden muaf tutuluyor. TBMM'den üstün hizmet belgesi aldık. 2017 - 2018 Eğitim yılında 900’e yakın öğrenciye burs veriyoruz. Eğitimine parasal yönden sıkıntılar yaşadığı için devam edemeyen gençler bulunuyor. Hiç kimse geçmişini unutmamalıdır. Eski okul dönemlerini düşünen insanlar çoğaldıkça burs veren kişi sayısı da artacaktır. Bütün iş adamlarına sesleniyorum: “Geçmişinizi unutmayacağınızdan emin olup vakfımıza katkıda bulunarak sahip çıkmalısınız.” 16. Dönem başkanıyım. Bundan önceki dönemlerde de çok fazla yardım alındı. Burs alan gençlerimiz de maalesef geçmişlerini unutuyor. O gençlerimiz de vakfı ziyaret etmeli, almış oldukları bursu yeni gelen gençlere iade etmelidir. Bunun örneği az yaşandı ancak amacımız bu sayıyı artırmak.”

Vakıflarda gelirlerin garanti altına alınması gerektiğini söyleyen İsmet Elgül, çeşitli kira gelirleri ve yardımlar ile öğrencilere burs verdiklerini belirtti. Şahıslardan değil de onların bize hibe ettiği taşınmazdan gelir sağlamak bizim için önemli olduğunu söyleyen Elgül, şu açıklamalarda bulundu: “Malatyalı iş adamları, imkanları doğrultusunda bize destek veriyor. Türkiye’deki bir kısım koşullar burs kaynaklarını da olumsuz etkilemektedir. Her yıl düzenlediğimiz iftar yemeğimizde öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Genel merkezimizle birlikte Malatya ve Ankara şubemiz de bulunuyor. Gelecek dönemlerde burs kaynaklarımız uygun olursa 1500 kişiye burs vermek istiyoruz. Ülke koşulları, ve iş adamlarımızın ekonomik durumları daha iyi olursa vakıf olarak çok daha fazla öğrenciye burs sağlamış oluruz. Malatya da öğrenci yurdu yapma düşüncemiz de bulunuyordu fakat bazı sebeplerden dolayı bu projeyi gerçekleştiremedik. Ancak projelerimiz arasında vakfın menfaatlerine uygun, kira geliri ile daha çok öğrenciye burs verebileceğimiz Başakşehir’deki dükkanla ilgili tapu işlemleri aşamasındayız”.busabahmalatya.com