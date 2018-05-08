Malatya Anadolu Lisesi'sinde mezuniyet heyecanı

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen törene veliler yoğun ilgi gösterirken, Battalgazi Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli programa katıldı.

Törende ilk konuşmayı, mezun olacak öğrenciler adına Eda Nur Unutan yaptı. 12. Sınıf öğrencisi Eda Nur Unutan, Anadolu Lisesi'nde okudukları için şanslı olduklarını dile getirerek, 4 yıl boyunca kendilerine emek veren tüm öğretmenlere teşekkür etti. Daha sonra söz alan Rehber Öğretmen Ferat Dalaman ise, “Her sürecin duygu yoğunluklu bir anı vardır. Okul sürecinin de duygu yoğunluğu en fazla olan anı mezun olacak öğrencilerle olan son zamanlardır. Bu öğrencilerle tanıştığımız ve beraberce eğitim -öğretim süreci yaşadığımız için çok mutluyuz. Dileğimiz öğrencilerimizin yaşamları boyunca başarı ve mutluluklarının devam etmesidir” ifadelerine yer verdi.

Okul Müdürü Mehmet Soylu ise, her zaman öğrencilerin hem akademik hem de sosyal anlamda en üst düzeyde gelişebilmeleri için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, bu yıl mezun olacak olan öğrencilerin de bu hedefi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Törende son olarak konuşan Battalgazi Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut’de Malatya Anadolu Lisesi’nin, bu yıl da çok başarılı bir dönem geçirdiğini dile getirerek, “Mezun olacak olan öğrencilerimizin 12. sınıf süresince gösterdikleri performansları bizleri gururlandırmıştır. Okulumuzun başarılı performansı sadece il geneli ile sınırlı kalmamış, ülke genelinde de kendi türündeki okullar içersinde bizleri gururlandırmıştır. Ben tüm içenliğimle diyebilirim ki bu yılki mezunlarımızla var olan başarı çıtamız daha da yükselecektir” diye konuştu.

Tören, öğrencilere plaket takdimi ve mezuniyet töreni katılım belgesinin verilmesiyle son buldu.

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