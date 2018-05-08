Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
100146
ALTIN
180.688
DOLAR
4.2959
STERLİN
5.7976
EURO
5.0921

Malatya Anadolu Lisesi'sinde mezuniyet heyecanı

Malatya Anadolu Lisesi'nde 2017-2018 yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Malatya Anadolu Lisesi'sinde mezuniyet heyecanı

Malatya Anadolu Lisesi'nde 2017-2018 yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

08 Mayıs 2018 Salı 14:49
Malatya Anadolu Lisesi'sinde mezuniyet heyecanı

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen törene veliler yoğun ilgi gösterirken, Battalgazi Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli programa katıldı. 
Törende ilk konuşmayı, mezun olacak öğrenciler adına Eda Nur Unutan yaptı. 12. Sınıf öğrencisi Eda Nur Unutan, Anadolu Lisesi'nde okudukları için şanslı olduklarını dile getirerek, 4 yıl boyunca kendilerine emek veren tüm öğretmenlere teşekkür etti. Daha sonra söz alan Rehber Öğretmen Ferat Dalaman ise, “Her sürecin duygu yoğunluklu bir anı vardır. Okul sürecinin de duygu yoğunluğu en fazla olan anı mezun olacak öğrencilerle olan son zamanlardır. Bu öğrencilerle tanıştığımız ve beraberce eğitim -öğretim süreci yaşadığımız için çok mutluyuz. Dileğimiz öğrencilerimizin yaşamları boyunca başarı ve mutluluklarının devam etmesidir” ifadelerine yer verdi. 
Okul Müdürü Mehmet Soylu ise, her zaman öğrencilerin hem akademik hem de sosyal anlamda en üst düzeyde gelişebilmeleri için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, bu yıl mezun olacak olan öğrencilerin de bu hedefi gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Törende son olarak konuşan Battalgazi Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut’de Malatya Anadolu Lisesi’nin, bu yıl da çok başarılı bir dönem geçirdiğini dile getirerek, “Mezun olacak olan öğrencilerimizin 12. sınıf süresince gösterdikleri performansları bizleri gururlandırmıştır. Okulumuzun başarılı performansı sadece il geneli ile sınırlı kalmamış, ülke genelinde de kendi türündeki okullar içersinde bizleri gururlandırmıştır. Ben tüm içenliğimle diyebilirim ki bu yılki mezunlarımızla var olan başarı çıtamız daha da yükselecektir” diye konuştu. 
Tören, öğrencilere plaket takdimi ve mezuniyet töreni katılım belgesinin verilmesiyle son buldu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Anadolu LisesiMezuniyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hem Eğitimci Hem de sanatçı
Hem Eğitimci Hem de sanatçı
Arapgir TÜBİTAK fuarı düzenledi
Arapgir TÜBİTAK fuarı düzenledi
Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu'ndan sergi
Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu'ndan sergi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim