MALATYA ADINA ÖNEMLİ GELİŞME

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi yetkilileri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne tahsis edilen Battalgazi Belediyesi Hanımınçiftliği Kampus binasında incelemede bulundu.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin Battalgazi ilçesinde açacağı Battalgazi Havacılık Meslek Yüksek Okulu için Battalgazi Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla tahsis edilen Battalgazi Belediyesi Hanımınçiftliği Kampusü’nde incelemede bulunmak üzere Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaşar Köse ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Müdürü Şenol Bayır Malatya’ya geldi. Bu kapsamda Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya gelen Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaşar Köse ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Müdürü Şenol Bayır ile birlikte Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne tahsis edilen Battalgazi Belediyesi Hanımınçiftliği kampus binasında incelemede bulundu.

İlk yıl 250 ve ikinci yıl yaklaşık 500 civarında öğrencinin eğitim-öğretim göreceği Battalgazi Havacılık Meslek Yüksek Okulu ile ilgili sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden değerli hocam ve yapı işleri dairesinde görevli arkadaşlarımız bugün burada binamızı incelemek ve binayı yerinde görmek maksadıyla Malatyamızı ziyaret ettiler. Kendileriyle birlikte Hanımınçiftliği Belediyesi olarak işlev gören eski binamızı Türk Hava Kurumuna Meslek Yüksek Okulu yapılması kaydıyla devretmiştik. O devire istinaden arkadaşlarımız bu binanın revize olma noktasında, eğitim öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı olması için binada ne tür fiziki değişikliklere ihtiyaç var, hatta yeni ek nelere ihtiyaç var, onu yerinde görüp tespit etmek maksadıyla Malatyamıza geldiler. Kendileriyle birlikte Hanımınçiftliği Belediyemizin bulunduğu binaya geldik. Buradaki mimar ve inşaatçı arkadaşlarımızla birlikte binanın gerek eğitim öğretim faaliyetlerine uygun şekilde, gerekse diğer sosyal faaliyetler anlamında oluşturulması noktasında incelemelerde bulunacaklar. Teklif ve önerilerini bizlere sunacaklar. Bizlerde binada gerekli revizeleri yaptıktan sonra eğitim ve öğretime hazır bir vaziyette arkadaşlara durumu ileteceğiz. Netice itibariyle buradaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlaması noktasında YÖK nezdinde ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi nezdinde girişimler başlayacak ve neticeye müessir olacağız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaşar Köse ise, Battalgazi ilçesine açılması planlanan Battalgazi Havacılık Meslek Yüksek Okulu’nun ilk yıl 250 civarında öğrenci ile eğitim-öğretime başlayacağını belirterek, “Belediye Başkanımızın da desteğiyle biz burada kısa süre içerisinde Türk Hava Kurumuna bağlı Battalgazi Havacılık Meslek Yüksek Okulu kurmak için çalışmalarımıza başlamış vaziyetteyiz. İnşallah hem Battalgazi’ye, hem Malatya’ya hayırlı olur. Burada 4 tane bölüm kurmayı düşünüyoruz. Bunlardan birisi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, bir diğeri Sivil Havacılık İşletmecilik Programı, Uçak Teknolojileri Programı ve Havacılık Lojistiği Programlarını açmayı hedefliyoruz. 4 programda ilk etapta 250 civarında öğrenci alarak onları sektöre yetişmiş bir personel olarak mezun etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Müdürü Şenol Bayır da, fiziki yeterlilik konusunda incelemede bulunmak üzere Malatya’ya geldiklerini belirterek, “Öncelikle Başkanıma ve Malatyalılara misafirperlikleri için teşekkür ediyoruz. Yaşar hocamın dediği gibi biz bu bölümlerde esas olan fiziki yeterlilik kriterini incelemek üzere burada bulunuyorum. İnşallah Battalgazi Belediye Başkanım ve Malatya halkının desteğiyle burada en güzeli, en ideal şekilde sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.



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