Malatya 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazır

Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitapları bu yılda okul sıralarındaki yerlerini aldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, tüm ilçeler ve merkezde ilkokul 1. sınıfların bugün itibariyle bir hafta erken okula başladıklarını belirterek öğrenciler için dağıtımı yapılan ücretsiz ders kitaplarının okul sıralarında hazır olduğunu söyledi. Tüm öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Tatlı, “Malatya’mıza gelecekte çocuklarımıza daha güzel eğitim vermek şartı ile başta öğretmenlerimiz ve velilerimizle beraber çocuklarımız daha üst seviyeye taşımak asli görevimizdir” şeklinde konuştu.

Ayrıca Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay’da yaptığı açıklamada yeni eğitim-öğretim yılının Arguvan ilçesinde de hazır olduğunu belirterek emeği geçen herkes teşekkür etti. busabahmalatya.com