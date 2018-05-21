MABEM'e 3 bin 500 öğrenci başvurarak sınava girdi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı olan MABEM, 9 merkezde faaliyet gösteriyor. Mahallelerde bulunan semt konakları ile çeşitli sosyal merkezlerde faaliyet gösteren 9 MABEM şubesi için giriş sınavı gerçekleştirildi. Öğrenci seçme sınavına toplam 3 bin 500 öğrenci katıldı.

Sınav, geçtiğimiz hafta sonu 2 gün boyunca 9 merkezde sabah ve öğleden sonra oturumları düzenlenerek gerçekleştirildi. Başvuruların alındığı Nisan ayı boyunca kayıt yaptıran toplamda 3 bin 500 öğrenci sınavda ter döktü. Sınavla, etüt ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen ortaokul öğrencilerinin başarı durumları ölçüldü.

Öncelik, başarılı olup ekonomik durumu yetersiz olanlara...

Kernek Külliyesi başta olmak üzere Özalper, Yeşiltepe, Salköprü ve Melekbaba semt konakları ile Tecde, TOKİ Şehit Ramazan Sarıkaya, TOKİ Şehit Engin Tilbaç ve TOKİ Ahmet Kocabay eğitim merkezlerinde sınav yapıldı. Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavla, etüt derslerine alınacak öğrenciler belirlenecek. Derslere kabul edilmede, sınavda başarılı olunmasının yanında öğrencinin ailesinin ekonomik durumları göz önüne alınacak. Başarılı olup ekonomik durumu yetersiz öğrencilere öncelik verilecek. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2010 yılından bu yana, Büyükşehir Belediyesinin semt konakları ve eğitim merkezlerinde her yıl 2 bini aşkın ortaokul öğrencisi etüt ve rehberlik etkinliklerinden faydalanıyor.

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