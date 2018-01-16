Liseye Giriş Sınavı (LGS) örnek soruları 2018..

Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, bugün saat 15.00 itibariyle http://meb.gov.tr adresinden paylaşıldı. meb.gov.tr adresinden paylaşılacak Liseye Giriş Sınavı örnek sorularına bu haberden detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. @tcmeb Twitter adresinden yapılan açıklamada; ''Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, bugün saat 15.00’te @tcmeb twitter hesabı ile http://meb.gov.tr adresinden paylaşılacak.'' ifadelerine yer verildi. Liselere yerleştirme sınavı örnek sorularını meb.gov.tr adresinden indirebilirsiniz.

Liselere Yerleştirme Sınavı Örnek Soruları meb.gov.tr indirmek için tıklayınız

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

YENİ LİSE SINAV SİSTEMİ HANGİ KONULAR VAR?

Sınav sorularının kaç adet olduğunu öğrendikten sonra herkes merakla sınavın hangi konulardan oluşacağını merak ediyor. Yeni liseye geçiş sınavında sadece 8.sınıf müfredatı sorulacak.

TEOG'un kalkmasıyla birlikte liseye geçişte sınav sistemi kalktı. 5 tercih yapabilecek olan adaylar belirli liseye girebilmek için sınava girecek. Henüz hangi liselerin sınavla alacağı belli olmadı fakat MEB bugün saat 15:00'te örnek soru yayınlanacağını açıkladı.

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 15:00'te MEB'in kendi sitesinde liseye geçiş sınav soru örnekleri yayınlanacak. Belli liselere gitmek isteyen adayların gireceği liseye geçiş sınavında hangi sorular sorulacak kaç soru olacak kolay mı zor mu sorusu böylece ortaya çıkmış olacak. Liseye Giriş Sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında Liseye Giriş Sınavı'na dair önemli bir açıklama yaptı. Yusuf Tekin, "Öğrencilerin evlerine yakın 9 lise sunulacak. Anadolu liselerimiz, mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz, Anadolu imam hatip liselerimiz var. Öğrenci bunlar arasından 5 tercih yapacak" dedi. Mahallinden yerleştirmede, öğrencinin tercih sıralamasına bakılacağını belirten Tekin, şöyle devam etti:

9 LİSE SUNULACAK 5 TERCİH YAPILACAK

"Diyelim ki benim çocuğum ikinci tercihine, sizin çocuğunuz birinci tercihine bir okulu yazmış. Birinci tercihinde yazan sizin çocuğunuzun önceliği var. İkisi de birinci tercihinde o liseyi yazdı, bu kez evlerin okula yakınlığına bakacağız. Ortaokullarda olduğu gibi adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre veriler bizim sistemimizde var zaten. Benzer bir çalışmayı liseler için de kurgulamış olduk. İki öğrencinin de birinci tercihi aynı okulsa evi okula yakın olan o liseye kayıt yapma önceliğine sahip olacak. İkimiz de aynı binada oturuyoruz ve ikimiz de birinci tercihte bir okulu yazdık. O zaman hangi ortaokula kayıtlı olduğuna bakıyoruz. Bu üç simülasyonda yığılmaların büyük çoğunluğunu eritmiş oluyoruz. Yani hangi liseye kimin kayıt yapma önceliğinin bulunduğunu tanımlamış oluyoruz. Bu sistem tamamen elektronik ortamda işleyecek."

VELİYE BİR LİSE SUNULACAK

Yusuf Tekin, "İnsanlar çocuklarını böyle bir sınava neden sokarlar? Bir kaos, bir bilinmezlik varsa çocuğun hangi liseye devam edeceğini bilmiyorsa böyle bir sınava girip başarısına göre çocuğunu yerleştirmek isteyebilir. Sınav takvimi açıklanmadan önce veliye bir lise sunulacak. Diyeceğiz ki 'Çocuğun sınava girmezse eğer, şu okullardan birine yerleşmeyi sana garanti ediyorum'. Biz bunu daha önce açıklayacağımız için o liselerin sınavlarına giriş, yıllar itibarıyla azalacaktır. Şunu kabul ediyorum. Bu yıl daha fazla sayıda öğrenci sınava girecektir, deneyecektir en azından. Ama ilerleyen yıllar, mesela önümüzdeki yıl, bu liste sağlıklı bir şekilde incelendikten sonra yerleştirmeleri sağlıklı yapıldıktan sonra ben bir sonraki yılda bu sınava giren öğrenci sayısının kontenjanın iki katını aşmayacağını tahmin ediyorum." dedi. busabahmalatya.com