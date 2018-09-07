“Liseler zorunlu eğitimden çıkarılmalı”

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle tartışmalar da ortaya çıkacak gibi görünüyor. Yönetmelik değişikliğine göre, lise öğrencilerinin teşekkür ve takdir alabilmeleri için 5 günden fazla devamsızlık yapmamaları gerekiyor. 30 günden fazla devamsızlığı olanlar da ders notu ne olursa olsun başarısız sayılacak. Buna göre teşekkür ve takdir almak için özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Milli Eğitim Bakanının göreve başladığını hatırlatan Başkan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanının olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.

KALİFİYE ELAMAN BULMAK ZOR

İlkokul, ortaokul ve lise zorunlu eğitim kapsamında olduğunu hatırlatan Başkan Yıldırım, “Zorunlu eğitimde ilkokul ve ortaokulda çok fazla problem yok. Ancak özellikle liselerde bayağı bir sıkıntı oluyor. Sendika olarak bizim düşüncemiz başından bu yana aynı ve lisenin zorunlu eğitimden çıkarılması gerektiğini dile getiriyoruz. Çünkü birincisi kalifiye elaman bulmak zor. Lise zorunlu olduğu için öğrenciler liseyi bitirene kadar, çıraklık eğitim dâhil hiçbir yere gidemiyorlar. Sanayide kalifiye eleman bulmak şu anda çok sıkıntılı duruma geldi. Bundan dolayı kesinlikle ortaokuldan sonraki bölümler zorunlu olmaktan çıkarılmalı ve isteğe bağlı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

DEVAMSIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN GÜNDEME GETİRİLDİ

Ödül ve teşvikin devamsızlığı çok fazla etkilemeyeceğini ileri süren Başkan Yıldırım, “Bakanlığımızın gündeme yeni getirdiği bu yönetmelik değişikliğiyle öğrencilere teşvik, ödül vererek ya da öğrencilerin okula devamlarını sağlamak amacıyla birtakım kararlar çıkardı. Liselerde devamsızlık hat safhada oluyor. 30 gün devamsızlığı olan bir öğrenci sınıf tekrarına kalıyor. Ödül, teşvik meselesi devamsızlığı önlemek amacıyla gündeme getirildi. Bence bu devamsızlığı çok fazla etkilemeyecek. İyi niyetle yapılan iyi bir şey ama fakat öğrencilerin okula devamı anlamında çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi zorunlu eğitimin son 4 yılı zorunlu eğitimden çıkarılmalı. O zaman gerçekten okumak isteyen öğrenciler okula devam edecek, dışarıda çalışmak ve herhangi bir mesleğe gitmek isteyen öğrenciler ise oraya yönlenecektir” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com