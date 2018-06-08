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Lise öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı. Lise öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, Arguvan Belediyesi Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde gerçekleştirilen mezuniyet gecesinde doyasıya eğlendiler.

Lise öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı. Lise öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, Arguvan Belediyesi Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde gerçekleştirilen mezuniyet gecesinde doyasıya eğlendiler.

08 Haziran 2018 Cuma 11:31
Lise öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Programa katılarak öğrencilere başarılar dileyen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan’da böyle bir etkinlik düzenleyerek öncülük eden öğrencileri mezuniyetlerinden dolayı tebrik etti. Başkan Kızıldaş, 1964 yılında kurulan Arguvan Lisesi’nin kuruluş tarihinden bu yana okulda ilk defa bir mezuniyet töreni yapıldığını söyledi.

“İNANCIM TAM”

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Alman ise , "Sevgili gençler, okula ilk başladığınız günden bu güne dek, eğitildiniz. Bilgi ve erdemle donatıldınız nihayetinde bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Lise hayatınızın bitmesi yeni bir hayata başlangıcınız olacaktır. Sizlerin gelecekte başarıyla  bizleri ve ailelerinizi en iyi temsil edeceğinize olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.

Törene Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Alman, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler ise törenin gerçekleştirilmesindeki katkılarında dolayı Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a okul müdürüne ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Öğrenciler, mezuniyet töreninde pastalarını kesip, kep atarken, mezuniyetlerinin coşkusunu doyasıya yaşadı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaArguvan şehit Tuncay Göksü Anadolu LisesiMezuniyet
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