LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

MEB, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ardından, tercih ve yerleştirme kılavuzunu da açıkladı. Buna göre tercihler için kontenjan tabloları 2 Temmuz'da yayınlanacak. 2-13 Temmuz arasındaysa tercihler alınacak. 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 27 Haziran-13 Temmuz'da ise özel okullar ile yetenek sınavları ile öğrenci alan okullar kayıtlarını tamamlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzuna “odsgm.meb.gov.tr” adresinden ulaşılabileceği duyuruldu.

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