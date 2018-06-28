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LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ardından, tercih ve yerleştirme kılavuzunu da açıkladı.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ardından, tercih ve yerleştirme kılavuzunu da açıkladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:33
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

MEB, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ardından, tercih ve yerleştirme kılavuzunu da açıkladı. Buna göre tercihler için kontenjan tabloları 2 Temmuz'da yayınlanacak. 2-13 Temmuz arasındaysa tercihler alınacak. 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 27 Haziran-13 Temmuz'da ise özel okullar ile yetenek sınavları ile öğrenci alan okullar kayıtlarını tamamlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzuna “odsgm.meb.gov.tr” adresinden ulaşılabileceği duyuruldu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MebTercih KılavuzuLgs
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