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KYK BORCU NASIL SİLİNİR?

KYK Borcu - Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini daha iyi olanaklarda sürdürebilmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumundan her ay düzenli burs ödenmektedir. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Burs/Kredi verilmektedir.

KYK BORCU NASIL SİLİNİR?

KYK Borcu - Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini daha iyi olanaklarda sürdürebilmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumundan her ay düzenli burs ödenmektedir. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Burs/Kredi verilmektedir.

12 Nisan 2018 Perşembe 14:30
KYK BORCU NASIL SİLİNİR?

Yüksek öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan ödemeler öğrencinin eğitiminin ardından geri ödenmek şartıyla verilmektedir.

Eğitimleri süresince bu olanaktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra geri ödeme zamanı yaklaştıkça bu KYK kredisi kullandığından dolayı pişmanlık yaşamakta ve sosyal medya aracılığıyla akım oluşturarak KYK ödemelerine af gelmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Daha önceki dönemlerde bir çok gündeme gelen KYK ödemelerine af gelmemişti. Sadece geçen yılki verilere göre 650 bin üniversite mezunu KYK borcunu ödemek için yasanın çıkmasını bekliyordu.

KYK BORCU HANGİ HALLERDE SİLİNİR?

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan;
Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların,
Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin, borçları silinir.

Ayrıca;

gençlik ve spor bakanlığı da evli üniversite öğrencileri için harekete geçti. bakanlık, kredi ve yurtlar kurumunun öğrencilere verdiği aylık 280 TL öğrenim kredisi ve yurt ücretlerini, üniversite okurken evlenen öğrencilerden almayacak

KYK BURSLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Kaynak : Kamuajans.com

Son Güncelleme: 12.04.2018 14:32
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