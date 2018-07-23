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KURBAN KESİM KURSU VERİLİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, üzücü olayların aza indirilmesi için “Büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu” düzenleyecek. 1-3 Ağustos tarihleri arasında açılacak olan kurban kesim kursuna katılacaklara MEB onaylı sertifika verilecek.

KURBAN KESİM KURSU VERİLİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, üzücü olayların aza indirilmesi için “Büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu” düzenleyecek. 1-3 Ağustos tarihleri arasında açılacak olan kurban kesim kursuna katılacaklara MEB onaylı sertifika verilecek.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:44
KURBAN KESİM KURSU VERİLİYOR

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından 1-3 Ağustos tarihleri arasında kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlara yönelik “Büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu” açılacak. Toplamda 20 saat eğitim verilecek olan kursun, 10 saatinin teorik, 10 saatinin ise pratik eğitim olacağı açıklandı. Kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifika verilecek.

UYGULAMALI KESİMLER YATIRILACAK

“Büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursunda” katılımcılara, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve kesimden sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini vecibeler, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı yapılması gereken sağlık müdahaleleri anlatılacak. Ayrıca katılımcılarla mezbahanelere gidilerek uygulamalı olarak kesimler de yaptırılacak.

1 Ağustos 2018 tarihinde Malatya Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda teorik ders ile başlayacak olan kurs,2 ve 3 Ağustos 2018 tarihlerinde ise Canlı Hayvan Pazarında verilecek uygulamalı eğitimlerle sona erecek.  

BAŞVURULAR 31 TEMMUZ SALI GÜNÜ SONA ERİYOR

“Büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursundan” faydalanmak isteyenlerin Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Kurs Kayıt Bölümüne başvuru yapmaları istendi.31 Temmuz Salı gününe kadar kabul edilecek olan başvurular ile ilgili bilgi almak isteyenler 0 549 570 43 34 ve (0422) 337 88 11 - 15 nolu telefonları arayabilecekler. Kurstan yararlanacak kursiyer sayısı 100 kontenjan ile sınırlı olduğu ifade edildi.

“Büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursuna” 18 yaşından büyük her vatandaşın 1 adet kimlik fotokopisi ile müracaat edeceği belirtildi. (BÜLTEN)

Son Güncelleme: 23.07.2018 12:00
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Kurban Kesim KursuKurs
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