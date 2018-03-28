KULUNCAK’TA "OKURYAZARLIK SEFERBERLİĞİ"

Kuluncak Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Bahar, İlçe Müftüsü Murat Aykaç, okul müdürleri, mahalle muhtarları ve okul aile birliği temsilcilerinin katıldı.

Toplantıda, ücretsiz olarak verilecek eğitimlerin Afiş ve Broşürlerle vatandaşlara duyurulması, okuryazar olmayan vatandaşların tespit edilmesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bildirilmesi hususları görüşülmüş olup, kurumlarca "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında görev paylaşımlarının kararlaştırıldı.busabahmalatya.com