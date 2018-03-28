Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114094
ALTIN
171.886
DOLAR
4.0108
STERLİN
5.6491
EURO
4.9490

KULUNCAK’TA "OKURYAZARLIK SEFERBERLİĞİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan okur-yazarlık seferberliği kapsamında Kuluncal’ta yürütme kurulu toplantısı Kaymakamı Mehmet Erdem'in başkanlığında yapıldı.

KULUNCAK’TA "OKURYAZARLIK SEFERBERLİĞİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan okur-yazarlık seferberliği kapsamında Kuluncal’ta yürütme kurulu toplantısı Kaymakamı Mehmet Erdem'in başkanlığında yapıldı.

28 Mart 2018 Çarşamba 15:45
KULUNCAK’TA "OKURYAZARLIK SEFERBERLİĞİ"

Kuluncak Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Bahar, İlçe Müftüsü Murat Aykaç, okul müdürleri, mahalle muhtarları ve okul aile birliği temsilcilerinin katıldı.

Toplantıda, ücretsiz olarak verilecek eğitimlerin Afiş ve Broşürlerle vatandaşlara duyurulması, okuryazar olmayan vatandaşların tespit edilmesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bildirilmesi hususları görüşülmüş olup, kurumlarca "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında görev paylaşımlarının kararlaştırıldı.busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ErdemMalatyaOkuryazarlık SeferberliğiKuluncak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
Malatyalı öğrencilerin İtalya gezisi
Malatyalı öğrencilerin İtalya gezisi
AÖO SINAVI NE ZAMAN?
AÖO SINAVI NE ZAMAN?

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim